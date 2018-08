Bucket List: dingen die je moet doen voor de zomervakantie over is EVDB

31 juli 2018

12u00 0 Joepie Deze dingen moet je gedaan hebben voor het einde van de vakantie.

Deze dingen moét je nog doen voor school terug begint in september. Het is bijna augustus en dat wil zeggen dat we bijna aan de helft van de vakantie gekomen zijn. Dringend tijd voor een bucket list dus! Wij helpen je alvast even op weg met enkele ideetjes:

1. Ergens naartoe gaan waar je nog nooit geweest bent

Het hoeft daarom niet meteen China of Amerika te zijn, het kan evengoed dat bos zijn dat je altijd voorbijrijdt, maar nog nooit naartoe bent geweest.

2. Organiseer de leukste sleepover ooit

Maak het echt zoals in de films! Je beste vriendinnen, matching pyjama’s, popcorn, de perfecte films, hopen en hopen snacks!

3. Leer jezelf een nieuwe gewoonte aan

Sporten, gezond eten, minder smartphoneverslaafd zijn...het kan allemaal. Zo ga jij in september terug naar school met iets om trots op te zijn.

4. Lees een goed boek

Dat ene boek waarvan je al heel lang denkt ‘dat ga ik eens lezen’? Lees het! Neem wat tijd voor jezelf, maak een (ijs)theetje en geniet eindelijk van dat boek!

5. Doe iets wat helemaal buiten je comfort zone ligt



Dat gekke kleedje dragen, nieuwe vrienden maken op reis, daag jezelf uit. Zo sta je weer een stap verder.

6. Breng tijd door met mensen waarmee je dat normaal niet doet

Dat stille meisje van op school? Vraag haar om eens samen te gaan shoppen. Je verre tante die eigenlijk helemaal niet ver weg woont, maar waar je nog nooit bent langs geweest? Maak tijd voor een bezoekje. Je weet nooit wat er gebeurt!

7. Houd een photoshoot met je BFF

Zoek wat inspiratie op Pinterest, maak een volledig decor en vraag iemand om jullie fotograaf te zijn. Heel wat leuke herinneringen en zalige Instagram-posts? Check!

8. Schrijf een brief aan jezelf

Maak toekomstplannen of een lijstje van dingen die je wilt bereiken tegen volgende zomer. Schrijf het op en stop het weg, volgend jaar mag je het opnieuw lezen en zien of je erin geslaagd bent om je doel te bereiken.