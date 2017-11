BTS maakt fantastisch debuut op AMA's Emma Van der Bracht

18u30 0 Photo News Joepie Slay, boys, slay!

De K-pop boyband BTS maakte afgelopen weekend hun debuut op de American Music Awards, en hoe! BTS is de eerste k-pop boyband die mag optreden op de AMA's. Dat de jongens een performance kunnen neerzetten, wisten we natuurlijk al, maar dit was echt wel next level. We hadden gedacht dat de boys misschien een beetje zenuwachtig zouden zijn, dit optreden was echt een big deal voor hen, maar nee hoor. Ze kwamen, ze zagen, ze veroverden Amerika. Nu ja, voor zover dat nog nodig was, want het publiek kende de lyrics van hun hit 'DNA' volledig vanbuiten.

Sterker nog: het publiek was zodanig luid, dat de jongens niet eens zelf hadden hoeven te zingen. Gelukkig deden ze dat wel. Ook acteur Ansel Elgort is een grote fan, zo groot zelfs dat hij hun optreden wou vastleggen met zijn smartphone. Daar bestaat ondertussen al een meme van, thanks internet.

Kan iemand ons die choreografie aanleren alsjeblieft?