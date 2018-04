Brooklyn Beckham kust Playboy-model Lexi Wood Emma Van der Bracht

09 april 2018

En Chloë dan?

Zijn Chloë Grace Moretz en Brooklyn Beckham uit elkaar? Ergens hopen we van wel. De 19-jarige fotograaf, en zoon van, werd namelijk gespot terwijl hij Playboy-model Lexi Wood kuste in een tattoozaak afgelopen weekend.

Officieel is er nog niets bekendgemaakt over het feit dat Brooklyn en actrice Chloë Grace Moretz niet langer samen zouden zijn. Is ons ship gezonken?

Vorige maand nog postte Chloë een foto van Brooklyn op haar Instagram voor zijn verjaardag, in de caption verklaarde ze hem haar liefde.

Never Stop Smiling, I Love You, Happy Birthday Brooklyn 🎈♥️ Een foto die is geplaatst door null (@chloegmoretz) op 04 mrt 2018 om 08:05 CET

Brooklyns laatste post over Chloë dateert van Valentijn.

My valentine 🌷 Een foto die is geplaatst door null (@brooklynbeckham) op 15 feb 2018 om 02:49 CET

Brooklyns nieuwe vlam is volgens Cosmo het 20-jaar oude model Lexi Wood dat op 16-jarige leeftijd naar Parijs verhuisde om model te worden.