Beste vrienden hebben is beter dan rijk zijn Emma Van der Bracht

09 maart 2018

14u09 0 Joepie Jouw beste vrienden zijn beter dan geld en soms zelfs beter dan je familie...

1. Jullie hebben voor elkaar gekozen

Oké, vriendschap mag dan wel groeien zonder dat je het doorhebt, plots ben je zo close met iemand die je enkele maanden geleden nog niet eens kende, maar toch blijf het zo. Jullie hebben er heel bewust voor gekozen om elkaar te leren kennen.

2. Vrienden houden je gezond(er)

Het is wetenschappelijk bewezen dat vrienden ervoor zorgen dat je gezondheid het beter stelt. Zeker op oudere leeftijd, maar hey, we kunnen er maar beter nu al aan beginnen!

3. Je vrienden zorgen ervoor dat je zelfvertrouwen een boost krijgt

Net omdat jullie zo bewust voor elkaar kozen, voel jij je veel beter als je tijd doorbrengt met je vrienden. Bekijk het zo: jullie hebben er allemaal voor gekozen om samen tijd door te brengen. Jullie konden gelijk wat doen, maar willen tijd samen doorbrengen!

4. Je vrienden zijn er altijd voor je

En dat kan niet gezegd worden over geld... Vaarwel, cijfertjes op mijn bankrekening!

5. Vrienden zorgen ervoor dat je gelukkig wordt

De tijd die je doorbrengt met je vrienden, wordt vaak omgezet in herinneringen voor het leven. Dat is zo veel belangrijker dan gelijk wat, toch? Oké, het is natuurlijk wel leuk als jullie geld hebben om iets leuk te doen, maar hey, alleen dure dingen doen of samen goedkope dingen doen? Snel gekozen, toch?!

6. Je moét nooit bij vrienden zijn

Dat is anders dan bij familie bijvoorbeeld, die je soms moét zien op familiefeesten zonder dat je daar zin in hebt.

7. Jouw vrienden zijn de beste

Voila, meer hoeft er eigenlijk niet gezegd worden.