Bastille kondigt wel heel speciale tour aan Emma Van der Bracht

10u28 0 Photo News Joepie Dit willen wij zo graag zien!

De Britse band Bastille heeft zonet hun nieuwe 'ReOrchestrated Tour' aangekondigd. De band zal tijdens die tour optreden zoals je hen nog nooit zag. Met een live orkest, een koor en al hun liedjes herwerkt tot nòg betere versies.

ReOrchestrated Tour // on sale Friday Een foto die is geplaatst door Dan Smith (@bastilledan) op 13 dec 2017 om 11:49 CET

Helaas stopt de tour momenteel niet in België, maar wel in Utrecht en Berlijn. Het perfecte excuus om nog eens een bezoekje te brengen aan onze buurlanden, dus eigenlijk. Benieuwd naar wat we mogen verwachten? Hier is al een voorproefje.

Bastille ReOrchestrated // Tickets on sale Friday Een foto die is geplaatst door Dan Smith (@bastilledan) op 13 dec 2017 om 17:56 CET

Tickets gaan morgen al in verkoop!