Avocado's zijn goed voor je: waarom en hoe je ze eet Emma Van der Bracht

20 april 2018

De 3 belangrijkste redenen waarom avocado’s goed voor je zijn:

1. je krijgt er een mooiere huid van

In avocado’s zitten carotenen, oliën, vitamine E, omega 9 én vitamine C. Wauw, wat een lijst, maar wat je er eigenlijk van moet onthouden is simpelweg dat al die dingen samenwerken om jou een mooi, soepel, glad huidje te bezorgen!

2. Ze beschermen je ogen

Op lange termijn kunnen de vele antioxidanten in avocado’s jouw gezichtsvermogen beschermen.

3. Je wordt er blij van!

Het foliumzuur dat te vinden is in een avocado ondersteunt de productie van heel wat ’happy’hormonen. Door deze hormonen krijg je meer energie, slaap je beter, eet je beter en ga je beter om met pijnprikkels, wow!

Hoe eet je ze?

Vind hieronder 3 gemakkelijke receptjes met avocado!

1. Guacamole

Plet een avocado, voeg er zout en cayennepeper aan toe et voilà! Voor extra smaak kan je er enkele drupjes limoensap en wat paprikapoeder aan toevoegen. Heerlijk met nachochips, tussen een wrapje en in combinatie met tomaat!

2. Smoothie

Maak jij soms smoothies? Voeg er een halve of hele avocado aan toe en geniet van zijn kracht!

3. In zowat alles

Maak je een slaatje? Voeg wat stukkjes avocado toe! Eet je graag crackers? Smeer er wat avocado op! (Ook heerlijk op een schelletje kaas). Je kan zelfs avocado gebruiken als topping op jouw burger!

Hou er wel rekening mee dat je nu niet helemaal op avocado’s moet gaan leven, voeg hem gewoon toe aan jouw evenwichtige voedingspatroon!

PS: wist je dat een avocado fruit is en geen groente?