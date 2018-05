Ariana Grande onthult waarom ze niet langer samen is met Mac Miller EVDB

24 mei 2018

14u31 0 Joepie You go, girl!

Zacht uitgedrukt: iedereen was in shock toen Ariana Grande en Mac Miller uit elkaar gingen. Het koppel leek enorm gelukkig net voor hun breuk en leek ook enorm schattig samen. Kort na hun breuk crashte Mac Miller in een dronken bui zijn auto en velen dacht daardoor dat het Ariana was die de relatie beëindigde. Ze kreeg heel wat gemene reacties en tweets over zich heen. Een daarvan kreeg enorm veel antwoorden en retweets en dat is wanneer Ariana vond dat het genoeg geweest was. Ze reageerde zelf uitgebreid op de tweet in kwestie.

Ariana zegt in de post dat ze lang genoeg voor Mac Miller gezorgd heeft en gebeden heeft dat hij nuchter zou blijven. Ze bijt ook van zich af en zegt dat vrouwen niet in een toxische relatie moeten blijven, volgens haar minimaliseert de tweet vrouwelijk zelfrespect en eigenwaarde. De tweet zou namelijk zeggen dat wanneer hij een album voor je schrijft, je bij hem moet blijven. Ze deelt verder nog dat het een heel zware en enge periode geweest is, maar dat ze het logisch vindt dat ze daar niet over sprak terwijl het gebeurde. Ze eindigt het bericht met de boodschap dat ze nog steeds met heel haar hart hoopt dat hij eruit geraakt en dat elke vrouw in haar positie dat ook doet.