Ansel Elgort covert Sam Smith 'Too Good at Goodbyes' Emma Van der Bracht

Onze ultieme crush Ansel Elgort kan alles. Het is nu eenmaal een feit. Acteren, zingen, leuk zijn, slim zijn... als we het over een totaalpakket hebben, dan moet de naam Ansel Elgort wel vallen.



Dat heeft hij nu opnieuw bewezen door een casual cover te maken van de nieuwe hit van Sam Smith 'Too Good at Goodbyes' en die op Twitter te gooien. Onze knieën zijn zwak, maar onze fangirl levels stronger than ever.





Ansel Elgort on Twitter Sam smith way 2 good @ goodbyes https://t.co/ILCRj6bYm0