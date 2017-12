Anne Marie slayt in The Qube Emma Van der Bracht

18u11 1 Goedefroit Music Joepie En wij zijn een klein beetje verliefd nu.

Gisteren stond de Britse zangeres Anne Marie in The Qube van QMusic. Hoe ze het deed? Wel, we kunnen haar nu ook officieel bekronen tot queen of slay. Wat een vrouw, wat een moves en natuurlijk vooral wat een stem!

Goedefroit Music

Goedefroit Music

Goedefroit Music

Outfit goals, much?

Goedefroit Music

Goedefroit Music

Goedefroit Music

Wij zijn nog steeds aan't bekomen van de geweldige avond met @AnneMarieIAm. Herbeleef het hier! 🔥👏🏼 #TheQube pic.twitter.com/WXuwkdhZDc Qmusic (België)(@ Qmusic_BE) link