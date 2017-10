Als eerste sturen: oké of not done? Emma Van der Bracht

11u03 0 Photo News Joepie Spoiler: het is helemaal oké.

Als meisje zijn we allemaal opgegroeid met het idee dat we moeten wachten tot de jongen de eerste stap zet, correct? Ja, dat is dan misschien wel zo, maar dat wil daarom niet zeggen dat dat idee ook juist is.

Stel: je wilt je crush vragen hoe het met hem gaat, hoe school was vandaag of je wilt hem laten weten dat hij echt een leuke trui aanhad vandaag. Waarom niet? Trek je stoute schoenen aan en sms hem. Wie weet antwoordt hij wel meteen en start je een leuk gesprek.



Jongens zijn helemaal niet zo anders dan meisjes. Ze zijn ook zenuwachtig, ze durven ook niet alles. Als jouw crush je ook leuk vindt, gaat hij he-le-maal niet op je afknappen omdat jij als eerste durfde het gesprek te starten. Misschien vindt hij het net stoer of is hij opgelucht omdat hij niet durfde te sturen...



Antwoordt hij niet? Nooit? Jammer. Echt, het is jammer voor jou, maar nu weet je tenminste waar je staat. Dat voelt nu misschien even rot, maar neem het van ons aan: binnenkort voel jij je weer helemaal beter. Korte pijn is vaak beter dan je maandenlang zitten afvragen of hij met je wil praten, of hij je ziet staan, wat hij over je denkt...



Wil dat dan zeggen dat jij constant als eerste moet sturen als het gesprek op een einde loopt? Nee.

Krijg je het gevoel dat jij het gesprek de hele tijd moet dragen en ervoor moet zorgen dat het blijft duren? Dan is je crush het waarschijnlijk ook niet waard.



De belangrijkste les die we met jullie willen delen is (en die geldt ook voor jongens!): er bestaat niet zoiets als een absolute regel.



Maak er geen spelletje van, er bestaan geen absolute do's of don'ts als het om gevoelens gaat, behalve deze: doe datgene waar jij je goed bij voelt.



Wil je hem sturen? Stuur hem. Voel jij je er slecht bij dat hij nooit antwoordt? Stop zelf met antwoorden of spreek hem erover aan.

Niemand is het waard om je weken- of maandenlang slecht over te voelen omdat je maar niet kan afleiden hoe die persoon over je denkt. Als hij je leuk vindt, wordt dat wel snel genoeg duidelijk.