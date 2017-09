Alledaagse dingen die we allemaal doen die eigenlijk walgelijk zijn Emma Van der Bracht

08u59 0 instagram Joepie Ai.

1. Onze tanden poetsen

Oké, het is een heel gezonde en noodzakelijke gewoonte. Als je er echter wat meer over nadenkt, is een tandenborstel eigenlijk echt vies. Volgens onderzoekers aan de Universiteit van Manchester bevat een tandenborstel gemiddeld meer dan 100 miljoen bacteriën... Om maar te zwijgen van de bacteriën die vanuit het toilet op je tandenborstel kunnen terechtkomen tijdens het doorspoelen. Houd je tandenborstel dus maar uit de buurt van je toilet...



2. Aan geld komen

Zeker als je in de horeca of verkoop werkt, is deze voor jou. Stel je voor dat iemand net naar het toilet is geweest en jou dan betaalt...zonder zijn/haar handen te wassen.

3. Onze smartphone vastouden

En soms erger, eraan likken, hem bij je mond houden enzovoort... Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde smartphone tot tien keer meer bacteriën bevat dan een toiletbril. Ahem.



4. Niezen

Deze is echt wel onvermijdelijk, dat weten we. Toch vertellen we dit er graag bij: je lichaam maakt per dag zo'n liter slijm aan. Heerlijk, toch? Door te niezen verspreidt dat slijm zich zo'n 5 tot 200 keer sneller dan door bijvoorbeeld te hoesten. Omstaanders, opgelet!

5. Een computer gebruiken

Deze valt natuurlijk onder dezelfde categorie als de smartphone. Wist je dat het toetsenbord van een computer veel meer bacteriën bevat dan de klink van een toilet of zelfs de toiletbril zelf? Probeer daar maar zéker niet aan te denken als je nog eens een schoolcomputer gebruikt...