7 soorten Valentijn die elk meisje ooit heeft Emma Van der Bracht

14 februari 2018

12u08 0 Joepie Deze soorten Valentijn heb je ooit al eens gehad of zal je ooit wel eens hebben.

Ah, het is weer Valentijn. Een dag waar je ofwel enorm naar hebt uitgekeken ofwel helemaal geen zin in had. Hieronder sommen wij 7 soorten Valentijnsdagen op, welke heb jij dit jaar?

1. De ‘heel erg single’-Valentijnsdag

Je bent zo verschrikkelijk single vandaag, dat Valentijn echt gewoon een dag als een andere is. Maar dan net iets eenzamer.

2. De ‘supergelukkig verliefd’-Valentijnsdag

Aah, jij bevindt je vandaag in de zevende hemel! Je hebt een relatie en alles verloopt perfect. Medelijden met de singles? Daar heb jij vandaag geen tijd voor, je hebt het te druk met gelukkig zijn!

3. De ‘net gedumpt’-Valentijnsdag

Jep, jouw vriendje heeft het enkele dagen voor Valentijn gedaan gemaakt. Daar zit je dan met jouw cadeau. Wij hopen dat je chocolade had gekocht voor hem, dan kan je die nu tenminste lekker opeten. Allemaal. In een keer.

4. De ‘Ik kan niet wachten om hem te dumpen’-Valentijnsdag

Je hebt een vriendje, maar eigenlijk wil je van hem af. Hem dumpen op of net voor Valentijn vind je een beetje grof, misschien toch maar wachten tot maart dan...

5. De ‘Ik haat jongens’-Valentijnsdag

Jij haat jongens. Allemaal. Een voor een. Vandaag haat je ze misschien wel nog meer dan op andere dagen. Stomme hartenbrekers.

6. De ‘Galentine’s’-Valentijnsdag

Vandaag vier jij met al jouw besties jullie vriendschap. Liefde kan de boom in, jij hebt de beste vriendinnen die een meisje zich kan wensen!

7. De ‘georganiseerde’ Valentijnsdag

Eigenlijk vind jij Valentijn helemaal niet zo speciaal, maar het lijkt een beetje harteloos om het niet te vieren. Daarom ga je toch maar iets doen met jouw geliefde. Het voelt eigenlijk helemaal niet leuker dan anders, een beetje geforceerd zelfs. Want op Valentijn moét je gelukkig zijn, toch?