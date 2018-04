7 perfecte berichtjes om naar je crush te sturen Emma Van der Bracht

12 april 2018

12 april 2018

Een (chat)gesprek met je crush starten kan zenuwslopend zijn. Met deze berichtjes start jij echter heel gemakkelijk een casual gesprek!

1. Huiswerk

Classic. Stuur hem/haar een berichtje over huiswerk. Zo ben je bijvoorbeeld 'vergeten' op te schrijven welke oefeningen jullie precies moesten maken. Daarna leid je het gesprek naar de leerkracht of het vak, en voor je het weet hebben jullie een superleuk chatgesprek. En eh, stuurt hij/zij je 's avonds een slaapwelberichtje.

2. Heb ik jou nu net zien passeren...?

Het maakt eigenlijk niet uit of het echt gebeurd is of niet. Je stuurt gewoon een 'Zag ik jou nu net aan Starbucks of heb jij een dubbelganger?!'. Voor je het weet zitten jullie samen frappucino's te slurpen en te lachen over 'die keer dat je dacht dat je hem/haar zag aan de Starbucks'.

3. Mening



Als je crush het ooit tegen je had over een film, boek, band, serie... Is dat de perfecte opening voor een nieuw gesprek. Je hebt bijvoorbeeld eindelijk tijd gehad om die ene film te bekijken en wilt hem/haar nu vertellen hoe je hem vond. Hiermee toon je ook aan dat je luister wanneer hij/zij over iets praat dat hij/zij leuk vindt.

4. Doe een voorstel



Na nummer drie is dit de beste manier om een date te scoren. Ga bijvoorbeeld voor: "Mijn vrienden houden niet van horror en niemand wil met mij naar *naam van film*. Jij bent toch een horror-fan?" Voor je het weet heb jij een casual date.

5. Compliment

Als jullie in dezelfde kamer zitten, is het het ideale moment om een compliment te versturen. Deze move vraagt natuurlijk wel om heel wat moed. Ga niet meteen voor: "Wow, je bent de knapste persoon die ik ken", ahum, houd het iets lichter: "Blauw is echt je kleur" of "Nieuwe jas?" volstaan al. Dan is het natuurlijk afwachten tot je crush jouw berichtje leest en vervolgens in jouw richting kijkt: oogcontact, blozen, glimlachen...check! Als je dat niet durft, kan je natuurlijk altijd wachten tot je thuis bent en dan het berichtje versturen.

6. Memes



Stuur hem/haar een leuke meme, die jou aan hem/haar deed denken. Je toont dat je in je vrije tijd toch nog aan hem/haar denkt, maar op een manier die zo subtiel is, dat het niets hoeft te betekenen. Memes for life, right?

7. Wil je wedden dat...

Als jullie samen les hebben, kan je bijvoorbeeld sturen ‘Wedden dat *naam van klasgenoot* binnen 5 minuten in slaap valt?’. Of ‘Hoe vaak zal *naam van leerkracht* vandaag euh zeggen, weddenschapje van maken?’ Voor je het weet zijn jullie vanavond nog aan het praten.