7 horrorsituaties voor mensen die meer van eten houden dan van zichzelf Emma Van der Bracht

05 maart 2018

15u54 1 Joepie JOEY DOESN'T SHARE FOOD!

Waarschuwing: dit lijstje kan ervoor zorgen dat de foodlover in jou enorm kwaad wordt. Of lacht. Want deze situaties zijn so-wie-so ofwel herkenbaar ofwel een van jouw grootste nachtmerries!

1. Als iemand anders je maaltijd klaarmaakt

En dat niet op de juiste manier doet. Nog erger: als je ergens blijft eten en ze maken jouw favoriete pasta - waar je dus vanaf het begin van je bezoek naar uitkijkt - maar die smaakt helemaal niet zoals je mama hem klaarmaakt. Auwch.

2. Nòg erger: je krijgt een superkleine portie

En dan moet jij kiezen tussen meer vragen en gulzig lijken of je blij voordoen en verhongeren. #why

3. Menukaarten met weinig opties

Geen pasta?! Wie zet er nu geen pasta op zijn menu?!

4. Menukaarten met te veel opties

Hoe moet je ooit kiezen tussen jouw favoriete pasta, pizza en frietjes?!?

5. Als jouw keuze uitverkocht is

Je hebt dan ein-de-lijk gekozen wat je wilt eten en dan krijg je “Sorry, we hebben tijdelijk geen wraps meer” te horen. #crying

6. Als je op stap bent met iemand en hij/zij heeft nog geen honger

“Het is nog maar 12 uur, we kunnen eerst nog iets doen voor we gaan eten, toch?” “Ja natuurlijk”, antwoord je terwijl je vol verlangen naar de pastabar kijkt...en hem gedwongen voorbijloopt.

7. Als iemand voorstelt om iets te delen

Een pizza, tapas, een dessertje...wat het ook is, jij wilt het gewoon zelf opeten. Wat als het aantal stukken niet eerlijk te verdelen is? Nog erger: wanneer je vriend(in) kiest voor een salade en dan aan jouw frietjes zit. Of wanneer hij/zij zogezegd geen honger heeft, niets bestelt en dan toch van jouw eten wil proeven...how about no?!