7 dingen die je leert als je een broer hebt Emma Van der Bracht

06 februari 2018

12u11 0 Joepie Heb jij een broer? Dan ga je bij het lezen van ons lijstje waarschijnlijk enkel maar kunnen knikken.

Deze dingen weet je als je een broer hebt:

1. Meisjes zijn niet altijd als laatste klaar

Je haar ligt perfect, je outfit straalt en jouw make-up zit volledig foutloos. Je gaat de trap af en doet je schoenen aan, zo, helemaal klaar voor het familie-uitje! Je ouders staan al klaar, schoenen en jas aan, maar...jouw broer zit nog achter zijn pc. Natuurlijk. En dat terwijl ‘klaarmaken’ voor hem enkel betekent dat hij de kam eens door zijn haar haalt. Typisch!

2. Jongenskleren zitten zo veel gemakkelijker

Als jouw broer een trui helemaal beu is, belandt die meestal bij jou. Jij gebruikt die trui om lekker in te chillen ’s avonds of tijdens het weekend en je moet toegeven: je bent zo jaloers op hoe comfortabel die jongenstruien zitten.

3. Jouw broer zal je altijd beschermen

Of jullie nu goeie vrienden zijn of elke dag ruzie maken, je broer zal je beschermen als het erop aankomt. Of het nu gaat om die arrogante jongen of een spin in je kamer, hij is er om het voor je op te nemen!

4. Het leven is niet altijd eerlijk

Hij kan gemakkelijk twee pizza’s, drie ijsjes en een zak chips eten zonder bij te komen. Ondertussen denk jij constant ‘Ik moet echt op dieet’. Soms moet het toch echt gemakkelijk zijn om een jongen te zijn, niet?

5. Hoe knap zijn vrienden ook zijn, ze zijn off limits

Helaas, je mag wel een crush hebben op de beste vriend van jouw broer, maar meer niet. Hun vriendschap is te belangrijk en jouw broer zal er ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat er niets kan gebeuren tussen jullie. (Of hij daarom nu écht dat ene schaamtelijke verhaal moest vertellen is een andere zaak...)

6. Toch krijg je meer vrienden

De vrienden van jouw broer zijn ook meteen een beetje jouw vrienden. En zelfs als dat niet (meteen) gebeurt, heb jij ongetwijfeld jongensvrienden. Je kan het gemakkelijk met hen vinden omdat je al je hele leven weet hoe je met jongens moet omgaan. En o ja, je weet ook verbazingwekkend veel over ‘Star Wars’ en kunt verdacht goed gamen. Win!

7. Enge films zijn helemaal niet zo eng

Omdat jouw broer je dwingt om met hem naar enge films te kijken, ben je er ook helemaal aan gewend geraakt. Bloed, vampieren en zombies? Niets nieuws voor jou! En later maak jij indruk op je crush door bij de eerste date een echte badass film te kiezen, check!