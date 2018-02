7 dingen die elk meisje denkt als ze ongesteld is Emma Van der Bracht

06 februari 2018

Ongesteld zijn, is het niet heerlijk?! Zei niemand ooit. Deze zeven dingen denk je ongetwijfeld elke keer je ongesteld bent:

1. Oef

Het eerste moment waarop je merkt dat je ongesteld bent, ben je meestal blij. Je lichaam werkt nog goed, alles is op tijd, het lijkt alsof je het deze keer wel overleeft.

2. Dit is het einde

Is wat je het directe moment daarna denkt. Meestal denk je dit tijdens de eerste krampaanval in de klas. Help, help, help!

3. Waar is de chocolade?

En de koekjes? En de donuts? En de warme chocolademelk?! O ja, jij hebt troost nodig. Macaroni, iemand?

4. Dit is echt beter dan de laatste horrorfilm die ik gezien heb



Denk je vaak als je ’s ochtends wakker wordt en onverwacht ongesteld bent geworden. Of elke keer je uit bad komt. Of eigenlijk gewoon elke keer je een toiletbezoek maakt.

5. Niet opnieuw

Elke keer je weer naar het toilet moet voor een nieuwe tampon, maandverband en/of menstruatiecupspoeling. Verschrikkelijk. Niet opnieuw!

6. Tijd voor nieuw ondergoed



Als je weer eens een onderbroek hebt ondergebloed en je dan maar beslist om het weg te gooien. Zo heb je er geen werk aan én heb je binnenkort nieuw ondergoed. Win!

7. Waarom ik

Oké, het is onmogelijk om bijna een week lang te bloeden zonder jezelf minstens een keer in de slachtofferrol te plaatsen.

