5 struggles die je begrijpt als je grote borsten hebt Emma Van der Bracht

01 februari 2018

01 februari 2018

1. Mix en match bikini's zijn je beste vrienden

Want je bovenstukje en je broekje hebben nooit dezelfde maat. Struggle.

2. Wanneer je onverwacht moet lopen, wordt het meestal wat ongemakkelijk

Je bent namelijk onvoorbereid en hebt dus geen sportbeha aan.

3. Kleedjes of topjes zonder bandjes dragen? Forget about it.

Nope, strapless kleren zijn gewoonweg geen optie. Tenzij je het oké vindt om de hele tijd je kleren recht te trekken.

4. Als je eten of drinken morst dan belandt dat ongetwijfeld... tja...

In je decolleté natuurlijk.

5. Moeten we het nog zeggen? Borstzweet.