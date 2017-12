5 stomme dingen die we allemaal wel eens doen voor onze crush Emma Van der Bracht

12u38 0 Shutterstock Joepie Geef maar toe...

Wanneer je een crush hebt op iemand, veranderen je hersenen grotendeels in wolkjes. Als resultaat daarvan ga je dus wel eens domme dingen doen. Dat is volgens ons wel wetenschappelijk bewezen, we kunnen enkel de officiële documentatie niet terugvinden. Neem het dus maar van ons aan.

1. Liegen

Natuurlijk vind ik die serie/film/muziek ook goed! Stiekem heb je nog nooit van die band gehoord, maar zodra je thuiskomt zoek je hem wel op op Spotify. Bij het volgende gesprek zal je voorbereid zijn!

2. Doen alsof alles oké is

Terwijl hij/zij je echt niet oké behandelt. Je wilt niet overkomen als dramaqueen, dus slikt je woorden in. Oneerlijk én dom, want zo zal hij/zij nooit zijn/haar gedrag aanpassen.

3. Je aanpassen aan hem/haar

Je crush heeft een keer gezegd dat hij/zij je haar heel mooi vindt in een staartje. Sindsdien heb je duizend nieuwe rekkertjes gekocht en zit je haar elke dag in een staart.

4. Je beste vriendin ditchen

Je had eigenlijk met je beste vriendin afgesproken, maar plots vraagt je crush om samen iets te doen. Het is kerstvakantie, dus je kan je beste vriendin wel op een andere dag zien, toch? Don't!

5. Iemand anders proberen te zijn

Omdat je weet op wat voor type je crush valt, probeer je enorm hard om zo iemand te zijn. Daardoor verlies je jezelf en kan je nooit gelukkig worden. Hate to break it to you, maar doe het niet.