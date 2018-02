5 kleine dingen die je beter gezind maken Emma Van der Bracht

01 februari 2018



1. Yoga

Yoga kan je gemoedstoestand enorm veel verbeteren. Op je adem focussen en op de correcte manier ademen, kan wonderen doen voor je brein.

2. Download een app

Ben je geen grote fan van yoga en meditatie of weet je gewoon niet waar te beginnen? Kijk eens rond in de App store. Je kunt er heel wat verschillende soorten apps in vinden die je leren om correct te ademen, meditatie op een leuke manier brengen of die je beginnersyoga aanleren.

3. Luister naar je favoriete liedje

Muziek kan je hele gemoedstoestand veranderen. Door muziek kan je tijdsreizen. Neem jezelf terug in de tijd naar een mooie dag!

4. Doe iets goed

Wees vriendelijk. Stuur je beste vriendin(nen) een lief berichtje en zie wat je allemaal terugkrijgt. Ongetwijfeld zullen je vriendinnen iets lief antwoorden en voel jij je ook instant beter.

5. Neem wat tijd voor jezelf

Wat buitenlucht is altijd een goed idee. Ontspan, geniet van de natuur, vergeet je smartphone even. Of neem een bad!