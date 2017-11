5 grote verschillen tussen het eerste jaar middelbaar en het laatste Emma Van der Bracht

16u49 0 Photonews Joepie Of het voorlaatste. Of het vierde jaar.

Er zijn heel wat verschillen tussen wie je bent in het eerste jaar van het middelbaar en wie je bent tijdens je laatste jaar. Of eigenlijk begint het al vanaf het vierde middelbaar, om eerlijk te zijn. Deze dingen veranderen het meeste:

1. Opstaan

Tijdens je eerste jaar in het middelbaar sta je flink op tijd op. Je zorgt ervoor dat je gedoucht bent, je haar ligt helemaal perfect en je hebt al je spullen al een dag op voorhand in je rugzak gestopt.

Eenmaal je ouder wordt, probeer je zo lang mogelijk uit te slapen, zit je haar vol droogshampoo en natuurlijk vergeet je de helft van de tijd je boeken.

2. Het eerste lesuur

Tijdens je eerste jaar probeer je meteen in de smaak van de leerkracht te vallen. Je probeert zo veel mogelijk vragen te beantwoorden en alles te noteren.

Vier jaar later vind je het al een serieuze overwinning als je wakker kunt blijven gedurende het eerste lesuur.

3. Je outfit

Zeker op je allereerste schooldag in het middelbaar wil je er fantastisch uitzien. Je draagt een mooi kleedje, dat verschrikkelijk zit, maar het ziet er enorm mooi uit.

Eh, het is ondertussen je vierde eerste schooldag in het middelbaar. Een comfortabele outfit zal moeten volstaan.

4. Crushen

Tijdens je eerste jaar zie je constant nieuwe mensen. Je hebt de ene crush na de andere.

Fast forward naar het vierde/vijfde/zesde middelbaar en je hebt iedereen ondertussen wel gezien. Zo speciaal zijn ze nu ook weer niet. Je hoopt alleen maar dat je je ex niet te vaak tegen het lijft zult lopen in de gang.

5. L.O.

Lichamelijke opvoeding of sportuur. Je doet je best om goed te zijn en zweten? Pfr, daar ben je nog niet mee bezig.

Eenmaal je 15-16 jaar oud bent, is L.O. eigenlijk gewoon een excuus om even tot rust te komen. Je kunt lekker bijpraten met je vriendinnen en sorry, maar je gaat je kapsel echt niet voor de rest van de dag nog meer naar de vaantjes helpen.