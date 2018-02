5 fun facts over je lichaam Emma Van der Bracht

06 februari 2018

Klaar om wat rare dingen over je eigen lichaam bij te leren?

1. Hoe meer haar, hoe slimmer

Volgens verschillende onderzoeken ben je slimmer als je meer lichaamshaar hebt. Je bent er niet vet mee tijdens het scheren, maar het is wel leuk om te weten, toch?

2. Blijven groeien, blijven groeien

Als je volwassen wordt, stop je met groeien. Dat gebeurt wanneer je ongeveer 21 bent, maar kan verschillen van persoon tot persoon Er zijn echter 3 dingen die nooit stoppen met groeien, namelijk je twee oren en je neus.

3. Kleuren

Er zijn op onze planeet echt miljoenen en miljoenen verschillende kleuren. Wij kunnen met ons menselijk oog het verschil zien tussen ongeveer 10 miljoen kleuren. Hoe gek is dat?

4. Je hart klopt op de beat

Deze is een beetje weird, maar ook best cool. Uit onderzoek is gebleken dat je hartritme zich aanpast naar de muziek waar je naar luistert. Je hartslag past zich letterlijk aan aan de beat van de muziek die je beluistert. Whoa...

5. Bacteriën

Dit hadden jullie misschien liever niet geweten, maar in je mond zitten meer bacteriën dat er mensen op de wereld zijn... *slik*