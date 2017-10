5 fouten die elk meisje ooit moet maken Emma Van der Bracht

1. De foute make-over

Je laat je haar in een impulsieve bui knippen of krullen of kleuren en eh...wel, het is niet je beste look.



2. De foute liefde

Je valt halsoverkop voor iemand, ook al weet je dat hij/zij echt geen goed persoon is. Je weet gewoon dat het fout zal aflopen, maar toch moet je het proberen. Om het met de woorden van Hannah Montana te zeggen :'Everybody makes mistakes, everybody has those days...'.

3. Denken dat je iets 'snel eventjes' gaat doen

Zoals je klaarmaken of je kamer opnieuw inrichten. Vijf uur later...

4. Je foute ex sms'en

Of erger, ermee afpsreken. In beide gevallen loopt het fout af. Ofwel krijg je nooit antwoord en blijf je jezelf eeuwig verwijten dat je dat gedaan hebt (en natuurlijk verwijt je ook technologie dat je nog steeds geen berichtjes kunt ontzenden, hallo, het is 2017?!). Ofwel antwoordt hij/zij wel en besef je meteen weer waarom precies je hem/haar je foute ex noemt.



5. Hoge hakken dragen

Uitgaan op je hoge hakken, waarom niet? Wel, dat zullen je voeten je na een half uurtje wel vertellen...