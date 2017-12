5 dingen die jongens onaantrekkelijk vinden bij meisjes Emma Van der Bracht

En waarom wij daar eigenlijk geen f*ck om geven.

Meisjes moeten zogezegd geven om wat jongens denken, toch? Nah.

1. Als je te veel make-up draagt

Blijkbaar is dat fout. Ladies, listen up, draag zo veel of weinig make-up als je wilt! Doe gewoon waar jij je goed bij voelt en als een jongen daar een probleem mee heeft, jammer, toch? Iemand die juist is voor jou, vindt jou leuk om wie je bent. Wie dat ook mag zijn.

2. Als je te veel roddelt

Oké, roddelen is niet goed. Het is ongezond voor jezelf en de mensen waarover je praat. Dat staat - gelukkig - los van het feit wat jongens erover denken.

3. Als je gekke kleren draagt

Hmm, wel, draag gewoon wat jij wilt! Staat het hem niet aan? Pech.

4. Als je te zelfzeker bent

Pardon?! Wanneer is het dan ooit goed? Niet zelfzeker genoeg? Onaantrekkelijk. Te zelfzeker? Onaantrekkelijk. Jongens die ons zeggen wie we moeten zijn? Onaantrekkelijk.

5. Alles

Eerlijk gezegd, er zijn zo veel verschillende jongens die allemaal iets onaantrekkelijk vinden. Levensles: het is onmogelijk om aantrekkelijk te zijn voor iedereen ter wereld. (Tenzij je Harry Styles heet.) Nog een levensles: wees jezelf en wacht tot je iemand leert kennen die jou leuk vindt zoals je bent. Helemaal, kop tot teen, inside and out. Deal? Deal!