5 dingen die je moet weten over Kylie Jenners knappe bodyguard EVDB

16 mei 2018

12u00 0 Joepie Hello, Tim.

Kylie Jenners bodyguard Tim Chung mag - zacht uitgedrukt- gezien worden. Daarom verzamelden wij vijf feitjes over hem, met bijpassende foto's. You're welcome.

1. Hij is een politieagent in Los Angeles

Tim Chung is niet enkel een bodyguard, hij is ook een politieagent voor LAPD (Los Angeles Police Department). En o ja, hij ziet er fantastisch uit in uniform.

A post shared by TIM CHUNG (@timmm.c) Een foto die is geplaatst door TIM CHUNG (@timmm.c) op 18 jan 2018 om 03:25 CET

2. Hij is part-time model

Tja, moeten we nog doen alsof dat ons verbaast?

Prove them wrong Model: @timmm.c Een foto die is geplaatst door null (@shotbymwatts) op 18 apr 2018 om 21:28 CEST

This way 🔜 Model: @timmm.c #palmsprings #mensfashion #gqstyle Een foto die is geplaatst door null (@shotbymwatts) op 07 mei 2018 om 19:57 CEST

3. Hij werkt ook met Kim en Kourtney

Volgens Page Six werkt Tim Chung niet enkel voor Kylie Jenner, hij werkt ook soms voor Kim en Kourtney Kardashian en hun kinderen. Nogmaals, hoe worden we lid van die familie?

4. Hij speelt basketbal

Ahem.

🏀 Een foto die is geplaatst door null (@) op 07 apr 2018 om 00:40 CEST

5. Hij houdt van spiegelselfies

Ons hoor je - uiteraard - niet klagen...

A post shared by TIM CHUNG (@timmm.c) Een foto die is geplaatst door TIM CHUNG (@timmm.c) op 02 nov 2017 om 03:00 CET

Een foto die is geplaatst door null (@) op 28 sep 2017 om 04:22 CEST

A post shared by TIM CHUNG (@timmm.c) Een foto die is geplaatst door TIM CHUNG (@timmm.c) op 01 jan 2018 om 22:14 CET

Een foto die is geplaatst door null (@) op 27 dec 2017 om 07:46 CET