5 dingen die beter zijn dan op date gaan Emma Van der Bracht

Nieuwjaar is nog maar goed en wel voorbij of het gezaag over Valentijn begint al. Can't a girl catch a break?! Gelukkig zijn wij er helemaal voor je. Deze dingen zijn simpelweg leuker om te doen dan op date gaan. Of je zorgen maken over een date vinden.

1. De hele dag in bed (of de zetel) liggen

Jouw favoriete dekentje (of gewoon duizend dekentjes), een kop thee en een reep chocolade . Dat is alles wat je nodig hebt. Je kan er altijd een filmpje bijgooien of er meteen een hele filmmarathon van maken (‘Harry Potter’, ‘The Hunger Games’, anyone?).

PS Je mag, maar hoeft dit niet alleen te doen, nodig je favoriete persoon uit om samen te chillen!

2. Galentine

Galen-wat? Galentine is een samentrekking van ‘Girls’ en ‘Valentine’. Op Galentine vier jij samen met je beste vriendinnen het feit dat jullie vrienden zijn en er altijd zijn voor elkaar. Wat jullie precies doen op deze dag, is helemaal aan jullie! Binnen, buiten, actief, passief...alles is toegestaan!

3. Wandelen met asielhondjes

Woon jij in de buurt van een asiel? Gebruik je dag om de asielhondjes gelukkig te maken! Trek naar het dichtstbijzijnde asiel en wandel met een hondje, een betere date kan toch helemaal niet?

PS De hond kan meteen jouw date zijn, maar je kan dit ook doen met iemand.

4. Jezelf verwennen

Treat yourself! Neem een lekker bad, geef jezelf een scrub, maak een gezichtsmaskertje. Lak je nagels, verwen je lokken met een haarmaskertje, lees een boek. Wat je ook doet, na deze dag voel jij je helemaal tot rust gekomen.

PS Ook dit kan je, maar hoef je helemaal niet alleen te doen.

5. Hou een binnenshuis picknick

Aangezien het weer niet echt fantastisch is, lijkt een picknick niet zo’n goed idee. (Tenzij gehaast alles bij elkaar rapen en het op een lopen zetten nadat er weer eens een regenbui uitbreekt jou een leuk idee lijkt. We won’t judge.)

Wie zegt dat een picknick buiten moet zijn? Leg het picknicklaken neer waar je maar wilt - de keukenvloer, het bed, de woonkamer - en stal je hapjes uit. De hapjes kan je klaarmaken of gaan kopen, dat kies je helemaal zelf!

PS Hier zijn we weer, maar picknicken is leuker met twee (of meer), nodig je best friend uit, je zus/broer of je kat. Als het maar gezellig is! Heb je helemaal geen zin in gezelschap? Netflix telt ook!