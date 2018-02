5 casual eerste date-ideetjes Emma Van der Bracht

09 februari 2018

14u20 87 Joepie You can do this!

Eerste dates betekenen vaak veel stress. Daarom delen wij graag deze 5 eerste date-ideeën met jullie, zodat je straks wel kunt genieten van je date!

1. Onhandig eten

Ga samen iets onhandig gaan eten. Zoals noedels. Of pitta's. Zo hebben jullie ongetwijfeld veel plezier en is de stress om alles perfect te laten verlopen ook meteen weg. Elkaar uitlachen is de ideale ijsbreker!

2. Kermis

Als je de kans hebt om naar een kermis te gaan, is dat echt een leuk idee. Er gebeurt zodanig veel rondom jullie en er zijn heel wat activiteiten en attracties, het is onmogelijk om je te vervelen of awkward stiltes te hebben!

3. Minigolf

Lekker ouderwets en toch zo leuk! Het bied je ook de kans om, als jij dat wilt, onhandig te spelen zodat je date je wel moét helpen. Of omgekeerd natuurlijk.

4. Koffiehuisje

Geen fan van activiteiten? Ga gewoon koffie of thee gaan drinken. Jullie kunnen zo veel praten en elkaar beter leren kennen.

5. Cinema

Maak jij je zorgen over awkward stiltes? Ga dan samen naar de film! Na de film hebben jullie zeker iets om over de praten...de film zelf, duh!