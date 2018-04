5 berichtjes die jij wilt ontvangen van je crush Emma Van der Bracht

10 april 2018

10u36 0 Joepie *Screenshot*

Als je dan eindelijk aan je crush zijn/haar nummer bent geraakt, zijn er enkele berichtjes waar jij van droomt. Kan hij/zij die dan nu eventjes versturen, alsjeblieft? Was het maar zo gemakkelijk... Wij sommen alvast de berichtjes op, nu is het aan jou om een manier te vinden om ze te ontvangen.

1. ‘Goeiemorgen, schoonheid!’

Opstaan met een sms’je van jouw crush is al een droom, maar dit is wel echt de ultieme droom. Als je hiermee wakker wordt, kan je toch niet anders dan de hele dag zweven?

2. ‘Kan je vanavond Facetimen?’

Als hij/zij geen goede sms’er is, is het echt fantastisch als je crush zelf voorstelt om te Facetimen. Plus, zoals het woord zelf zegt, betekent het dat je zijn/haar gezicht zult zien. Op jouw scherm. Op enkele centimeters van jouw gezicht...

3. ‘Heb je zin om eens met ons twee af te spreken?’

Jullie sms’en nu al enkele weken en op school zitten jullie in dezelfde vriendengroep. Als jouw crush dan eindelijk de grote vraag stelt - om op een echte date te gaan - weet je dat jouw gevoelens hoogstwaarschijnlijk wederzijds zijn. Ja, op je bed gaan springen is toegestaan als dit sms’je ooit in jouw inbox belandt.

4. ‘Het was leuker geweest als jij hier ook was.’

Je crush gaat uit met een paar vrienden en jij zit alleen thuis. Dan komt het moment waarop hij/zij beseft dat hij/zij eigenlijk heel graag tijd met jou doorbrengt of wil doorbrengen. Vertel je crush dat je er volgende keer bij zult zijn met jouw beste moves. Ahum, begin dus maar al te oefenen. En te dromen. Samen op de dansvloer? Yes, please!

5. ‘Ik vind jou echt leuk...’

Dit is ongetwijfeld het beste sms’je dat je kunt ontvangen. Als je crush eindelijk beslist om zijn/haar gevoelens voor jou op te biechten. Schreeuw, duw je gsm in het gezicht van jouw BFF - die natuurlijk toevallig naast je zit als je dat sms’je ontvangt - en dans samen in het rond. Is jouw BFF niet van de partij? Screenshotten die handel!