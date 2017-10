5 awkward dingen die elk meisje herkent Emma Van der Bracht

Auwch.

1. Voor het eerst ongesteld worden

Het leuke aan een meisje zijn is dat je lichaam je op elk moment kan verrassen met je regels. Zeker als je voor het eerst ongesteld moet worden, is het vaak onmogelijk te zeggen wanneer dat zal gebeuren. Just lovely.

2. Het moment waarop je crush je eindelijk opmerkt

Maar dan blijkt dat hij/zij eigenlijk naar de persoon achter jou lachte of zwaaide. Ahem, totaal niet awkward. Doorlopen, doorlopen.

3. Het moment waarop je ouder met jou willen praten over seks

Eh, kan het erger? Hallo, ouders, er bestaat zoiets als het internet, ik weet alles al een tijdje langer dan ik het eigenlijk zou moeten weten. Ooit al gehoord van fanfic? Yep.

4. Beha's

Als er een kledingstuk is dat awkward is, dan is het wel de beha. Of hij zit niet goed en je moet hem in het openbaar op zijn plaats trekken of je krijgt last van je nek... nu ja, om nog maar te zwijgen van het algemene irritante gevoel dat je krijgt bij het dragen van een beha. Er is een reden waarom we ons allemaal zo goed voelen als we thuiskomen en onze beha kunnen uitdoen.

5. Crushen

Tja, eigenlijk dus gewoon crushen over het algemeen. Iemand leuk vinden en niet weten of hij/zij jou ook leuk vindt? De hel. Nog erger: een meisje leuk vinden en niet weten of zij überhaupt wel op meisjes valt. Wil ze beste vriendinnen worden of is ze aan het flirten? Zo veel vraagtekens. Jongens zijn daar dan wel vaak iets duidelijker in, maar wanneer zetten ze dan eindelijk eens de stap en vragen ze je uit? Agh!