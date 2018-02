4 manieren waarop je hulp kunt zoeken zonder in therapie te gaan Emma Van der Bracht

19 februari 2018

Je kunt ook op een andere manier hulp vinden.

Als je om gelijk welke reden hulp nodig zou hebben, maar therapie geen optie is, zijn er ook andere manieren om hulp te vinden.

1. Social Media

Er bestaan heel wat social media accounts die over mentale problemen en gezondheid posten. Vaak kan je via die accounts ook mensen vinden om mee te praten. Als je problemen heel serieus zijn, kan deze aanpak echter niet genoeg zijn.

2. Chatbots

Er bestaan ook online chatbots of chatprogramma's. Zo kan je bijvoorbeeld terecht bij Awel voor een online gesprek.

3. Apps

Er bestaan ook apps waarop je met een echte psycholoog kunt chatten. Deze zijn soms betalend, maar kosten over het algemeen minder dan therapie, zijn anoniem en je hoeft er niemand over te vertellen als je dat niet wilt.

4. Bellen

Je kunt ook een telefoongesprek aangaan. Daarvoor kan je in België onder andere ook terecht bij Awel (zie hierboven). Voor echt dringende hulp kan je ook terecht bij de zelfmoordlijn.

Het belangrijkste is dat je weet dat je niet alleen bent. Soms kan gewoon praten met een vriend(in) of je ouders al helpen. Als bovenstaande manieren niet helpen, is het waarschijnlijk toch tijd om therapie te overwegen. Je kan dit. Er is niets erg of gênant aan hulp zoeken.