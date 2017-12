13 dingen die jij doet waar je ouders niet tegen kunnen Emma Van der Bracht

10u36 0 thinkstock Joepie Geef maar toe, ook jij doet deze dingen wel eens!

Geef toe, soms hebben je ouders echt wel een goede reden om boos op je te zijn, maar andere keren overdrijven ze gewoon...echt. In de volgende gevallen heb jij vaak zin om hen te vertellen dat ze gewoon een chill-pill moeten nemen, maar misschien doe je dat toch maar beter niet...

1. Als jouw muziek echt heel luid staat

Het hele huis, nu ja eigenlijk de hele buurt, kan meegenieten van jouw muziek, wat is daar slecht aan?

2. Als je al jouw kleren op ‘de stoel’ laat liggen

Iedereen kent hem wel, ‘de stoel’. We hebben hem allemaal. De stoel die op jouw kamer staat met als enige doel om kleren op te vangen. Je gaat er nooit in zitten, je gebruikt hem ook niet als er vriendinnen langskomen. Want als je hem dan eens wil gebruiken zoals het hoort, wel, dan ligt hij gewoon te vol met kleren. Oeps.

3. Als je blijft selfies nemen

*Papa-stem* ‘Kan je nu eens vijf seconden die gsm wegleggen?’ Uhm, het is een smartphone papa...smartphone.

4. Als je laat opblijft

Je zit gezellig nog wat ‘Riverdale’ te kijken midden in de nacht, als jouw mama beslist om je kamer binnen te stormen. Jij begint te schreeuwen alsof ‘Black Hood’ net je kamer binnenkwam. Waarom laat ze jou niet gewoon met rust? Stiekem weet je eigenlijk wel dat ze gelijk heeft met haar ‘Je hebt je nachtrust nodig’-preek, maar heeft ze nu nog niet door dat dat niet helpt?

5. Als je jouw gescheurde jeans draagt

Om een of andere reden kan jij niet eens gewoon je gescheurde jeans dragen, zonder commentaar van je ouders...

6. Als je te lang aan het bellen bent

Sociaal contact is toch belangrijk? Waarom zien je ouders niet in dat het echt wel nodig is om een uur lang met je BFF te bellen?

7. Als je uitslaapt

Na het hele ‘Riverdale’-incident, word je moeder dan ook nog eens kwaad als je de volgende dag pas ‘s middags aan de ontbijttafel verschijnt. Brunch, iemand?

8. Als je te vaak bij je BFF op bezoek gaat

’Je bent nooit eens thuis.’ Jouw ouders voelen zich verwaarloosd en willen jou vaker zien, maar waarom worden ze dan kwaad?

9. Als je nooit het huis uitkomt

’Ga je nu echt de hele dag op je kamer zitten?′ Het. is. ook. nooit. goed.

10. Als je ze roept vanuit de andere kamer

Zij mogen je wel roepen dat je de tafel moet komen zetten of dat het eten klaar is, maar jij mag hen niet roepen om te vragen of je uit mag vanavond...logica?

11. Als je niet naar hun raad luistert

Jouw ouders hebben altijd het beste met je voor, maar soms weet jij het gewoon beter. Of euh, soms moet je gewoon je hoofd stoten voor je inziet dat je beter had geluisterd. Reken in elk geval maar op een ‘I told you so’ op moeders wijze.

12. Als je last minute plannen maakt

Want dan breng je hun planning ook helemaal in de war. Zij rekenden erop dat je de hele dag in de zetel zou liggen, maar nu wil je naar buiten? Onverantwoord.

13. Als je te laat thuiskomt

Oké, je bent een half uur te laat. Zo’n ramp is dat inderdaad niet, maar stuur in het vervolg toch maar een sms’je, zo hoeven je ouders niet ongerust te zijn!

Tja, ouders kunnen soms lastig zijn. Onthoud gewoon dat ze het beste met je voorhebben en vaak zal je merken dat ze eigenlijk wel gelijk hadden (ook al geef je dat niet toe tegenover hen). Laat hen dus gewoon doen of geef hen eens gelijk, maar blijf toch maar gewoon selfies snappen! ;)

Meer over samenleving

Uhm

BFF