13 dingen die je denkt als je crush niet beantwoord wordt Emma Van der Bracht

19 februari 2018

12u00 0 Joepie Why, why, whyyy?

Heb jij een crush, maar wordt die niet beantwoord? Dit zijn enkele gedachten die je sowieso hebt als je gevoelens niet beantwoord worden.



1. Wat. is. het. probleem??

Hoe kan hij/zij nu niet inzien dat we voor elkaar gemaakt zijn?!



2. Misschien valt hij/zij niet op mijn geslacht

Dan kan hij/zij dat toch gewoon zeggen? Hallo, het is 2017. Laat mij niet hopen als ik echt totaal nooit kans maak.



3. Hij/zij denkt waarschijnlijk dat hij/zij me niet kan krijgen

Please, zeg dat het zo is? Hij/zij doet gewoon geen moeite omdat hij/zij bang is om afgewezen te worden. Toch? Het lijkt in elk geval de minst pijnlijke optie.



4. Is het dat bericht dat ik hem/haar gisteren stuurde?

Oké, misschien was het er een beetje over om hem/haar te vertellen dat ik al namen heb bedacht voor onze kinderen, maar eerlijkheid is belangrijk, toch?

5. Kunnen we vrienden blijven

Of geheime geliefden?? Niemand hoeft het te weten. Behalve mijn BFF.



6. Misschien is hij/zij een undercover agent

En mag hij/zij niet daten met mij omdat dat zijn/haar missie verpest?! Dat lijkt me een heel logische verklaring. Ofwel kijk ik te veel films.



7. Hij/zij doet alsof hij/zij iemand anders date om mij jaloers te maken

Dat is zielig! Als hij/zij maar niet denkt dat ik ga toegeven hoe belachelijk jaloers ik ben.



8. Het was leuk zolang het duurde

Die ene keer tijdens Wiskunde dat hij/zij iets gemist had en ik het hem/haar moest uitleggen, dat was echt leuk. Wat een relatie.

9. In mijn dromen ziet het er zo goed uit

We zijn voor elkaar gemaakt en hij/zij heeft het gewoon niet door! Mijn droom zal wel uitkomen, toch?



10. Mijn volgende vriendje/vriendinnetje gaat er gewoon zo fantastisch uitzien

Waarom zou ik mijn tijd verspillen aan hem/haar, als er in de toekomst een echte prins(s) op mij zit te wachten?



11. Ik word een oude dame met 50 katten

En ik zal er zo gelukkig mee zijn, ik heb zelfs al namen bedacht! (Die ik normaal aan onze kinderen ging geven, maar oké...)



12. We vinden elkaar wel

Echte liefde vindt een weg, dus dat gaat ook zo zijn voor ons. Misschien nu niet, misschien duurt het wel nog 10 jaar, maar het komt goed!



13. Het is oké. Ik wacht toch op Zac Efron.

Wie is er nu de loser?? Misschien krijg je wel een uitnodiging voor ons huwelijk, als je geluk hebt...