11 tekenen dat jullie vriendschap niet te verbreken is EVDB

28 juni 2018

13u18 0 Joepie Deze dingen zijn typisch voor een vriendschap die niet meer stuk kan gaan.

1. Jullie hebben dezelfde kleerkast



Of jullie kleerkasten vullen elkaar aan. En natuurlijk lenen jullie supervaak kleren van elkaar. Superhandig zo’n tweede kleerkast!

2. Jullie kunnen helemaal eerlijk zijn tegen elkaar

’Dat bloesje past echt niet bij die broek’ of ‘Die jongen is echt een rotzak’ of ‘Ik ben jouw lippenstift kwijtgeraakt’ het kan allemaal.

3. Haar (ex)-crushes zijn verboden terrein

Ook al is het sinds de kleuterklas geleden dat ze smoorverliefd op hem was, hij blijft ‘van haar’. Gelukkig bekijk je hem ook helemaal niet als iemand waar je potentieel voor zou kunnen vallen. Dat geldt ook voor al haar favoriete bandleden natuurlijk.

4. Jullie kunnen communiceren in codetaal

Afgewisseld met inside jokes, stiekeme verwijzingen en niet te vergeten bijnamen. Soms is een blik zelfs al genoeg.

5. Jullie huilen vaak samen

Tijdens films, om een gebroken hart, maar in de meeste gevallen gewoon van het lachen!

6. Tijd en afstand veranderen niets aan jullie band

Zelfs als jullie het allebei druk hebben en elkaar een tijdje niet zien, is er niets veranderd als jullie elkaar terugzien. Voor jullie het weten delen jullie weer je diepste geheimen en schaterlachen jullie om elkaars verhalen.

7. Je weet dat je haar bruidsmeisje wordt

En dat jouw kinderen haar later tante zullen noemen.

8. Jullie zijn samen door de moeilijkste momenten gegaan

Ouders die scheiden, gedumpt worden, slechte punten...jullie hebben alles al samen meegemaakt en elkaar doorheen al die situaties geholpen!

9. En natuurlijk moeten jullie vriendjes ook BFF’s worden



Of al zijn. Of een tweeling zijn, dat is ook een optie. Kandidaten?

10. Je hebt al meer bij haar geslapen dan je kunt tellen

En haar ouders zien jou ook een beetje als hun dochter.

11. Je weet dat niemand haar kan vervangen

NIEMAND!