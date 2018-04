Zayn dropt nieuw nummer en videoclip 'Let Me' Emma Van der Bracht

12 april 2018

12u00 0 Joepie *Ahhhh*

Het is zover! Zayn heeft nieuwe muziek uitgebracht en o ja, slaat ons ook meteen om de oren met een nieuwe videoclip. Ehm, we waren hier niet klaar voor.

We zijn nog lang niet dichtbij een One Direction-reünie, maar hey, we hebben nu wel vijf verschillende artiesten om enthousiast over te zijn. Dit is Zayns nieuwe nummer en videoclip: 'Let Me'.