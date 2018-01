'The Sisterhood of the Traveling Pants'-actrices houden reünie om zwangerschap America Ferrera te vieren Emma Van der Bracht

De actrices die we allemaal kennen uit 'The Sisterhood of the Traveling Pants' hebben een reünie gehouden om te vieren dat een van hen, America Ferrera, zwanger is!

Achteraf postte America een enorm schattige foto van de vier actrices, die duidelijk nog steeds vriendinnen zijn, op Instagram. Het bijschrift leest: "Ik start het nieuwe jaar met de zegening van mijn Sisterhood. Er is werk aan de winkel voor de nieuwe generatie. Laten we eraan beginnen. #DETIJDISOM"

Goals much?!

Starting the New Year off with blessings from my Sisterhood. We’ve got work to do for the next generation. Let’s get to it. #TIMESUP Een foto die is geplaatst door null (@americaferrera) op 02 jan 2018 om 23:31 CET