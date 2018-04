'Riverdale'-actrice Camila Mendes deelt wardrobe malfunction via Instagram Emma Van der Bracht

01 april 2018

13u49 1 Joepie Badass.

Camila Mendes mag dan wel veel rokjes dragen in 'Riverdale', in het echte leven is ze meer een broekenmeisje.

the mirror selfie: a candid reflection Een foto die is geplaatst door null (@camimendes) op 23 dec 2017 om 02:38 CET

Natuurlijk schuilen achter beide kledingkeuzes wel enkel risico's. Als je de woorden 'broek' en 'wardrobe malfunction' hoort, is de kans groot dat jij meteen weet wat er gebeurd is. Camila kon er gelukkig zelf ook mee lachen en deelde de foto gewoon op haar Instagram. You go, girl.

abandon hope all ye brazilian booties who enter these jeans 🍑 #rip Een foto die is geplaatst door null (@camimendes) op 28 mrt 2018 om 03:43 CEST