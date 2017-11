'Pitch Perfect 3': De Bellas nemen het op tegen Ruby Rose in deze nieuwe trailer Emma Van der Bracht

Ben je er klaar voor?

Het is nog even wachten op 'Pitch Perfect 3', maar gelukkig krijgen we wel om de zoveel tijd een teaser of trailer die ons nog meer doet uitkijken naar deze, helaas laatste, 'Pitch Perfect'-film.

In de nieuwste trailer zien we hoe de Bellas het opnemen tegen het personage gespeeld door Ruby Rose. Kan het nog cooler? Niet echt.

Op 22 december komt de film eindelijk uit, dus nog iets minder dan een maand geduld hebben. Dat kunnen we, toch?