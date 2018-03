'Midnight Sun' is de film die je dit jaar moet gezien hebben Emma Van der Bracht

Klaar voor wat romantiek?

De film gaat over de 17-jarige Katie Price, gespeeld door Bella Thorne, die een levensbedreigende gevoeligheid aan zonlicht heeft. Als resultaat daarvan, moet ze overdag binnenblijven en gaat ze 's nachts op avontuur, ze speelt dan vaak op haar gitaar voor reizigers. Op een nacht leert ze Charlie, gespeeld door Patrick Schwarzenegger, kennen. Hij is eigenlijk al jarenlang fan van haar en ze klikken meteen. Katie verzwijgt haar ziekte voor Charlie en na een tijdje stelt de vraag zich of hun romantiek kan overleven als hij enkel 's nachts kan bestaan.

Seventeen kreeg een eerste exclusieve clip van de film.

Wij zijn alvast superbenieuwd naar de film die later deze maand al uitkomt!