"Mensen zien niet wat er echt gaande is" Liam Payne over zijn tijd in 1D Emma Van der Bracht

14u40 0 Photo News Joepie Oh, Liam...

Liam Payne had het niet altijd even gemakkelijk tijdens zijn 1D-periode. Iets waar wij als fans natuurlijk niet van verschieten, we hebben allemaal gezien hoe druk hun schema was. We hebben ons allemaal zorgen gemaakt.

Nu vond Liam dat het tijd was om eens te vertellen hoe alles eraan toe ging voor hem. "Ik zou niet moeten in staat geweest zijn om zo veel shows te doen, als ik eerlijk ben, als ik echt brutaal eerlijk ben. Dat podium opgaan, een glimlach op mijn gezicht toveren en die liedjes zingen, eerlijk, soms voelde het als een kostuum aantrekken. Hoe het er echter onder dat kostuum aan toegaat, dat zien mensen niet."

Hij gaf ook toe dat er eens een concert niet doorging door hem, na zijn breuk met Sophia Smith. "Die dag trok ik het mij allemaal aan. Ik was toen niet op een goede plek (mentaal gezien, nvdr.). Jammer genoeg ging ik toen door een zware periode en ik heb het mij toen iets te hard aangetrokken. Dat was alles. We deden zodanig veel en ik denk niet dat we vaak genoeg eens konden stoppen en vieren wat we bereikt hadden. Dat is volgens mij ook waarom het ons naar het einde toe te veel werd. Het was zo van 'Oh, jullie hebben net drie EMA's gewonnen, maar spring nu maar op het vliegtuig, de volgende locatie wacht.'"

Liam zegt ook dat de pauze die de band nu neemt, gewoonweg noodzakelijk was. Toch als ze in de toekomst ooit nog terug willen samenkomen en beter zijn dan ooit tevoren. "Ik weet wel dat de fans er niet gek op zijn, maar we hadden het echt nodig. We hadden wat tijd voor onszelf nodig. We hadden een moment nodig om de liefde voor wat we deden terug te vinden, zodat het niet zomaar een job werd. Ik ben nu een compleet anders persoon dan ik toen was en denk er ook volledig anders over."

Oef... Gelukkig kunnen we dus nog steeds met volle hoop uitkijken naar een One Direction reünie. Geef toe, de jongens hadden echt wel een pauze verdiend.