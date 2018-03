'Halo Brows' zijn de nieuwste wenkbrauwtrend Emma Van der Bracht

08 maart 2018

Dat wenkbrauwtrends gekker en gekker worden, hoeven we niet meer uit te leggen. De nieuwste trend in wenkbrauwland is de 'halo brow'. De trend bestaat eruit om je wenkbrauwen op een halo of aureool te laten lijken.

De halo brow werd uitgevonden door bovenstaand meisje, Hannah Lyne. Ze startte de trend via haar Instagram-account @hannahdoesmakeupp.