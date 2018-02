#5SOS3ISCOMING 5 Seconds of Summer brengt nieuwe single uit Emma Van der Bracht

20 februari 2018

12u00 0 Joepie 'Want you Back'.

Het is eindelijk zover. Na een pauze van ongeveer twee jaar zijn de jongens van 5 Seconds of Summer terug. Na heel wat plagerijen hebben de boys nu officieel een nieuwe single aangekondigd. 'Want you Back' komt uit op 23 februari.

WANT YOU BACK // COMING 23.02.18 Een foto die is geplaatst door null (@5sos) op 19 feb 2018 om 19:00 CET

Nog meer goed nieuws is dat de jongens ook nu al aangekondigd hebben dat ze dit jaar nog op tour gaan. DIT JAAR NOG?! Wauw, na twee jaar weg te zijn, krijgen we niet eens tijd om ons op hun terugkomst voor te bereiden.

// WANT YOU BACK & MORE COMING TO YOU LIVE IN 2018 // Een foto die is geplaatst door null (@5sos) op 20 feb 2018 om 20:06 CET