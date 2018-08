Joe start als eerste met ochtendshow en najaarsprogrammatie MC

06 augustus 2018

00u00 1 Showbizz Dertig graden of niet, bij Joe begint de herfst deze ochtend al. In alle vroegte schieten Anke Buckinx en Sven Ornelis uit de startblokken voor de eerste 'Joe Ochtendshow' na hun vakantie. "Voor velen is de vakantie al voorbij. Voor ons dus ook."

"Ik ben er helemaal klaar voor", vertelt Sven Ornelis (45), even enthousiast als altijd. Tot gisteren vertoefde hij nog in het hete Barcelona, vanochtend mag hij in de airco van de Joe-studio collega Anke Buckinx (38) en luisterend Vlaanderen een goeiemorgen toewensen. "Zalig om dit nu al te doen. Ik sta toch altijd zo vroeg op en lees dan de kranten. Dan kan je daar beter gebruik van maken en fijne radio maken. Dat het nu toevallig nog augustus is, is bijkomstig."

"Ik wil niet zozeer spreken van de herfst die begint, maar we vullen een behoefte in van ons publiek", zegt Joe-zendermanager Robin Vissenakens, in een vorig leven zelf radio- en tv-maker. "Om de één of andere reden is jaren geleden een soort cultuur ontstaan waarbij de makers van ochtendshows samen met de leerkrachten twee maanden grote vakantie nemen. Alleen, wij hebben vorig jaar van veel luisteraars de vraag gekregen of wij niet vroeger met onze ochtendshow konden beginnen. En kijk zelf maar rond, vanaf nu zit de vakantie voor de meesten er effectief op."

In schuifjes naar nieuw schooljaar

"We gaan in schuifjes naar het najaar toe", vertelt Vissenakens. "Anke en Sven beginnen vanochtend. Op 20 augustus beginnen Raf en Rani ermee en dan is het business as usual met de volledige herfstprogrammatie. Dan is iedereen al bezig met het nieuwe schooljaar."

"Joe is nog een jong station en moet dus overal waar het kan van zich laten spreken", zegt Vissenaekens. "We zijn pas twee jaar geleden gestart met het vernieuwde Joe en inmiddels zijn we toch een vaste waarde. Maar toch zijn er Vlamingen die Joe nog niet ontdekt hebben, mensen die nu nog altijd vragen of Sven de ochtend bij Q niet mist. Terwijl hij voluit bij ons ochtendradio maakt. We grijpen dus dankbaar elke gelegenheid aan om een nieuw publiek aan te spreken. Een radiopubliek uitbouwen is immers een werk van lange adem. Het duurt gemakkelijk vier, vijf jaar voor je luisteraars een nieuwe gewoonte hebt aangeleerd."

Vuurwerk

"Anke en ik zijn perfect op elkaar ingespeeld. Toen we aan de slag gingen, was het aftasten en aanvoelen wat wel en niet werkte. Anke was een wit blad voor de Joe-luisteraars, ik was de stuntman van Q. Waar staan we voor, hoe definiëren we onze rol bij Joe? Dat was de grootste uitdaging bij de start", herinnert Sven zich. "Het tweede jaar zijn we vooral gaan werken aan acties om tussen de mensen te komen. Denk aan De Muziekfabriek, Radio Zonder Grenzen, aanwezig zijn op markten, Anke die live op radio haar dochter naar school bracht en zo. Vanaf nu willen we ons nog sterker profileren als duo, nog meer tussen de luisteraars staan. We hebben nog véél straffe ideeën."

"Natuurlijk heb ik me moeten aanpassen toen ik de overstap van Q naar Joe maakte", vertelt Sven. "Van de absolute nummer één in zijn categorie naar een strijdzender. Dat was wel wat wennen. Ik was me ervan bewust dat ik met Anke potentieel vuurwerk in handen heb. Onze levens kunnen niet verder uit elkaar liggen en dat maakt van ons een goed duo."

De frisse veertiger

"Wie Joe wil bereiken? De frisse veertiger", zegt Vissenakens nog. "Voor ons is dat meer een mindset dan een doelgroep. Als veertiger sta je heel anders in het leven dan als prille twintiger. We gaan ook heel breed, van late dertigers tot vijftigers. Met muziek van de seventies tot pakweg vandaag. En met dj's die zonder moeite heel dat gamma luisteraars kunnen bereiken. Wij hebben een heel duidelijk beeld van waar we met Joe heen willen. En een pak gezichten die dat kunnen invullen. Met Sven en Anke, met Raf en Rany, Tess, Carl en Alexandra. En met Ann Van Elsen en Evi Hansen en Kris Wauters in het weekend. Plaatjes draaien kan iedereen, goeie programma's maken is nog wat anders. Daarmee maken wij het verschil."