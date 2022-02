Joe, Qmusic en Nostalgie behouden radiolicentie, Studio 100 valt uit de boot

De radiozenders Joe, Qmusic, Nostalgie en de nieuwe zender van Studio 100, ‘Spring’, streden om een plekje op de FM-band. Vandaag besliste minister van Media Benjamin Dalle dat Joe, Qmusic en Nostalgie hun plekje behouden. Er verandert dus niet meteen iets in het Vlaamse radiolandschap.

Alle zenders van de openbare omroep (Radio 1, Radio 2, MNM, Studio Brussel en Klara) hebben een vaste stek op de FM-band, maar het ging nog tussen de drie grote commerciële zenders en het gloednieuwe ‘Spring’ van Studio 100 om de laatste drie plaatsjes. Ze moesten een dossier indienen.

Volledig scherm Screenshot persconferentie Benjamin Dalle (CD&V) over radiolicenties. © rv

De dossiers werden beoordeeld op verschillende factoren en kregen een score. Qmusic kreeg 94%, Joe 92% en Nostalgie 80%. Met 75% eindigde het project van Studio 100 op de vierde plaats, waardoor het uit de boot valt voor de FM-licentie. Dalle noemde de indiening van ‘Spring’ tijdens de persconferentie meermaals “een sterk dossier”.

De licenties van Qmusic, Joe en Nostalgie worden verlengd voor een periode van vijf jaar. Ze kunnen nog eenmalig verlengd worden voor drie jaar.

Het bedrijf van Hans Bourlon had het plan om talkradio te maken: een mix van actua en amusement, met een eigen nieuwsdienst. Dat zou Studio 100 doen onder de naam ‘Spring’. De plannen gaan echter niet door omdat Studio 100 geen plekje krijgt op de FM-band. Een radiozender die enkel digitaal te beluisteren is op het internet en via DAB+ is volgens Bourlon “economisch niet rendabel”.

Verheugde zenders

Nostalgie

Managing director Radio Tom Klerkx van Nostalgie reageert alvast verheugd: “De afgelopen jaren is hier met een zeer gemotiveerd team keihard gewerkt aan het merk én het product Nostalgie”, klinkt het. “Nieuwe studio’s, nieuw talent voor en achter de microfoons, grote sprongen voorwaarts op vlak van digitalisering en communicatie. En dat allemaal op het fundament van de beste playlists van Vlaanderen. Uiteraard is het heel fijn dat we die opmars kunnen en mogen verderzetten. Na de spanning van de laatste weken staat iedereen te popelen om in 2022 én de volgende jaren de best mogelijke radio te maken. Met muziek van alle tijden en voor iedereen. We hebben er dan ook nooit aan getwijfeld dat onze licentie niet vernieuwd zou worden. We zijn een staande speler op de markt en we groeien de laatste jaren enorm met meer dan een miljoen luisteraars per maand. Er is veel gelobbyd, maar we zijn blijven aandringen dat de beslissing zuiver politiek en objectief bleef en geen politiek spelletje werd. Onze sterktes zijn dan ook dat we een sterke community van luisteraars hebben en naast muziek ook regionaal nieuws aanbieden. Die combinatie van muziek en informatie is een enorme sterkte. We zijn dan ook heel blij dat we er bij zijn.”

Joe

Ook Robin Vissenaekens, channel manager bij Joe, is blij met het nieuws. “Onze aanwezigheid op FM zorgt ervoor dat we de vele digitale initiatieven, waar we bij Joe al jaren op inzetten, full force verder kunnen zetten”, zo zegt hij. “Zo is de ochtendshow ‘Sven en Anke’ met alle interviews en nieuwsberichten niet enkel te horen op Joe (fm), maar ook op 3 verschillende DAB+ zenders met telkens een andere muzikale smaak (Joe 60’s & 70’s, Joe 80’s & 90’s en Joe zelf natuurlijk). Dit is uniek in Europa en met die koppositie in digitale innovatie ontwikkelt Joe nieuwe plannen rond audio on demand en gepersonaliseerde Joe- content. We gaan dus voluit verder met Joe, altijd All the Way voor onze 1 miljoen luisteraars.”

“Wat een geweldig nieuws!”, vult Joe-dj Sven Ornelis nog aan. “Samen met heel ons straf radioteam blijven we onze luisteraars ook de komende jaren verwennen met de greatest hits, de strafste verhalen en de warmste acties zoals De Lach, de Top 2000 en Pakje van je Hart. Zo bouwen we vol passie verder aan onze grote en hechte community van luisteraars.”

Qmusic

Tot slot viert ook Qmusic feest. “Dat een onafhankelijke jury aan de basis ligt van deze beslissing is een mooie waardering van het werk dat we de afgelopen 20 jaar geleverd hebben, maar vooral ook een bekroning van het toekomstplan dat we hebben uitgewerkt”, zo zegt channel manager Michael Dujardin. “Hierin staat de verdere digitalisering van radio centraal. Met nieuwe zenders en streams, via DAB+ en online, gaan we ons aanbod immers verder verbreden. Met podcasts en audio on demand breiden we onze content stevig uit. En door innovatie en creatie samen te brengen zullen we radio in Vlaanderen nog sneller de digitale toekomst kunnen inloodsen, maar daarvoor hebben we de megafoon die FM vandaag nog altijd is broodnodig. Als tweede grootste radiostation van Vlaanderen gaan we al onze luisteraars de volgende jaren kunnen blijven omarmen, zowel op FM als digitaal, en daar hebben we héél veel goesting in!”

“We zijn enorm blij dat we dag in dag uit radio mogen blijven maken voor de leukste luisteraars van Vlaanderen”, zegt Q-dj Vincent Fierens. “Qmusic leeft als merk en dat zien we zowel on air, online als op onze evenementen. We hebben Vlaanderen de afgelopen jaren overspoeld met vele toffe acties zoals het Q-Beach House, De Foute Party, onze Qube-optredens en ga zo maar door. En dat gaan we blijven doen, nog intenser dan ooit tevoren!”

Studio 100 teleurgesteld

“Studio 100 verneemt met ontgoocheling de keuze voor de toekenning van de landelijke FM-frequenties”, zo klinkt het in een statement van Studio 100-topman Hans Bourlon. “We zijn uiteraard erg ontgoocheld met deze beslissing want we zijn ervan overtuigd dat we op alle fronten een sterk, vernieuwend en heel goed onderbouwd dossier hebben ingediend. We gaan nu de uitslag en de puntentelling grondig en gedetailleerd analyseren. We bekijken welke verdere stappen we nog kunnen nemen.”