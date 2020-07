JOE pakt uit met ‘Het Nationale Kampeerweekend’ en roept alle Vlamingen op te kamperen TDS

03 juli 2020

17u18

Bron: JOE 0 Showbizz Trouwe luisteraar van JOE en nog op zoek naar plannen om deze zomer in eigen land te spenderen? Tijdens het weekend van 11 en 12 juli organiseert de radiozender ‘Het Nationale kampeerweekend’. Daarbij roept JOE heel Vlaanderen op om een stukje vakantiegevoel in huis te halen en een nachtje te kamperen in eigen tuin. Tine Embrechts (45), Guga Baúl (34) en hun vier kinderen doen alvast mee.

Zij slaan hun tent namelijk op en presenteren op zaterdag 11 juli tussen 18 en 19 uur het ‘Kampvuur-uur’ op JOE. Daarin draaien ze de gezelligste liedjes voor bij het kampvuur, gekozen door JOE-luisteraars. Iedereen die mee wil kamperen, kan via JOE.be laten weten waar ze gaan kamperen, met wie en waarom. Luisteraars kunnen daar ook hun favoriete kampvuurlied achterlaten.

“Kamperen met het hele gezin, da’s gewoon kéileuk! Ik heb die kampeerkriebels trouwens van thuis uit meegekregen. Mijn oudste kinderen vragen al heel lang om dat eens samen te doen, dus dit is hét ideale moment daarvoor”, aldus Tine Embrechts. “En bij kamperen horen vooral ook de gezelligste kampvuurnummers en die zullen we met veel plezier draaien voor de JOE-luisteraars!”

Om het Nationale Kampeerweekend nog leuker te maken, delen de JOE-dj’s - onder wie Sven Ornelis en Rani De Coninck - op zaterdag 11 juli tussen 23 en 24 uur verhalen die nooit eerder het daglicht zagen in ‘JOE’s Straffe Kampvuurverhalen’. Deze spannende verhalen worden ook in een nieuwe podcast gegoten, die vanaf volgende week al te beluisteren is via JOE.be. Naast spannende verhalen, delen JOE-dj’s Alexandra Potvin en Carl Schmitz in hun radioprogramma ook elke dag een toffe en originele plek waar luisteraars kunnen gaan kamperen in eigen land. En voor wie geen kampeermateriaal heeft, is er nog meer goed nieuws, want JOE-dj Jan Bosman geeft elke dag een exclusief all-in kampeerpakket van Decathlon weg om iedereen volledig ‘kampeerproof’ te maken.

