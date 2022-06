Joe grote winnaar van het radiovoorjaar

Celebrities Johnny Depp waarschuwt zijn fans voor nepac­counts: “Ze kunnen genadeloos zijn”

Sinds de beruchte rechtszaak met z'n ex-vrouw Amber Heard (36) staat Johnny Depp (59) weer extra in de schijnwerpers. En daar willen sommigen gretig (mis)bruik van maken. Er circuleren heel wat fake accounts van de acteur op sociale media, iets waar Johnny zelf ook van op de hoogte is. “Ik heb geen privé- of nevenaccounts op eender welk platform”, klinkt het in een statement.

