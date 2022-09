Joe-dj’s stunten met ‘De goedkoopste show’: drie gezinnen krijgen jaar lang vaste kosten cadeau

TV Deze drie strijden deze avond in ‘BV Darts’: “Ik zal het moeten hebben van de vorm van de dag”

Vanavond is het de beurt aan realityster Francesco Planckaert (40), klankman Pascale Braeckman (60) en strafpleiter Omar Soudi (37) om in ‘BV Darts’ trefzeker naar de bull’s eye of een triple twenty te gooien. Zo schatten de drie hun winstkansen in en dit is hun beste tip.

8:36