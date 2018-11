Joe-dj’s Sven en Anke zamelen 10.000 euro in voor Rode Neuzen Dag KD

19 november 2018

14u34

Bron: JOE 0 Showbizz Het farmaceutische bedrijf EG schenkt 10.000 euro aan Rode Neuzen Dag. Dat doen ze in ruil voor een bezoekje van ‘De Muziekfabriek’, waarbij Joe-stemmen Sven Ornelis en Anke Buckinx live radio komen maken bij een bedrijf.

In het voorjaar riep het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx ‘De Muziekfabriek’ in het leven. Het doel was om elke dag naar een bedrijf te gaan om daar ‘s ochtends live radio te maken. Het farmaceutische bedrijf EG wilde toen een bedrag schenken aan een goed doel als Sven en Anke zouden langskomen, maar ze waren er net niet bij. Op vrijdag 23 november zenden Sven en Anke nu alsnog live uit bij EG in Brussel.

Jef Hus, Managing Director bij EG, maakte vanmorgen bekend dat het bedrijf hiervoor maar liefst 10.000 euro aan Rode Neuzen Dag wil schenken. “Ik ben zo blij dat we ons kunnen inzetten voor deze prachtige actie. Dat is iets dat ons als bedrijf nauw aan het hart ligt. Het zal trouwens niet bij 10.000 euro blijven, want ons personeel is in actie geschoten. We hebben bijvoorbeeld Rode Neuzen verkocht tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels. Ik ben benieuwd welk bedrag er nu vrijdag uit de bus gaat komen”, vertelde een enthousiaste Jef.

Rode Neuzen Dag is de goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius om jongeren met psychische problemen te helpen. De derde editie vindt plaats op vrijdag 30 november en focust zich dit jaar op de mentale gezondheid van jongeren op school. Daar brengen jongeren het meeste van hun tijd door en is de nood aan hulp groot. De droom is om zoveel mogelijk Rode Neuzen Scholen in Vlaanderen te hebben: scholen waar extra aandacht gegeven wordt aan mentale gezondheid. Rode Neuzen Dag hoopt op massale steun van heel Vlaanderen. Meer informatie op rodeneuzendag.be.