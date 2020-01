Joe-dj's Sven en Anke draaien mooiste Disney-hits vanuit Disneyland Paris CD

Op zaterdag 18 januari ruilen Joe-dj's Sven Ornelis en Anke Buckinx hun vertrouwde radiostudio in Vilvoorde in voor Disneyland Paris. Vanuit het Franse pretpark zal het ochtendduo de Disney Top 30 presenteren.

Vorig jaar verkozen de luisteraars van Joe het liedje ‘Beauty & The Beast’ uit de gelijknamige tekenfilm tot favoriete Disneysong. ‘Let It Go’ uit Frozen haalde een knappe tweede plek en ‘Circle Of Life’ uit ‘The Lion King’ sloot de top drie af. Ook dit jaar mogen de luisteraars weer de lijst met de dertig mooiste Diseneysongs zelf samenstellen. Alle suggesties zijn welkom via joe.be. Op zaterdag 18 januari zenden Sven en Anke dan live de Disney Top 30 uit vanuit Disneyland Paris tijdens ‘Frozen Celebration’. En wie weet komen Anna, Elsa en Olaf ook een kijkje nemen.