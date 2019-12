Joe brengt ‘De Familie Backeljau’ even terug tot leven KD

02 december 2019

07u42

Bron: JOE 3 Showbizz Fans van ‘De Familie Backeljau’ kunnen deze week naar nieuwe afleveringen luisteren. Het populaire tv-programma krijgt heel even een tweede leven en verkast daarvoor naar radiozender JOE. Luk Wyns werkte samen met zijn zoon Jonas vijf nieuwe afleveringen uit voor de 90's-week van de zender.

De nieuwe afleveringen spelen zich af in 2019, een jaartal waar de Backeljaus duidelijk nog aan moeten wennen. “Zij zijn niet veranderd, maar de wereld natuurlijk wel”, verklapt Luk Wyns. “Vroeger was er nog geen sprake van Tinder of Trump. Dat schept nieuwe mogelijkheden.” Al zullen die vele nieuwe verhaallijnen niet op televisie te zien zijn. Het nieuwe radioleven van de Backeljaus zal ook anders klinken. De acteurs uit de reeks werkten niet mee aan het project. Luk spreekt alle stemmetjes deze keer zelf in. Net zoals hij dat voor de aanvang van de tv-reeks ook al deed op Radio 2 Antwerpen.

Wie naar de nieuwe afleveringen van ‘De Familie Backeljau’ wil luisteren, kan deze week elke schooldag terecht op JOE om 7.45 en 18.10 uur.