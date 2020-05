Jo Vally wordt voor vijfde keer opa: “Dat kleine ukje is nu al een deugniet” TDS

Bron: Facebook 3 Showbizz Heugelijk nieuws voor Jo Vally (61), want de zanger wordt opnieuw opa. Zijn dochter Carmen is in verwachting van een kindje, zo deelde ze zaterdagavond mee via de sociale media. Voor Jo Vally zal het al de vijfde keer zijn dat hij grootvader wordt.

“De laatste weken waren hier spannend voor ons allemaal door het begin van een nieuw verhaal”, aldus dochter Carmen op Facebook. “Zal het wel of zal het dan toch niet? Dat kleine ukje is nu al een echte deugeniet! Na rijp beraad en overleg is er voor onze 4 musketiers toch nog een broer of zusje onderweg!”

Jo Vally zal dus zijn vijfde kleinkind mogen verwelkomen. In 2015 werd hij voor het eerst grootvader, van Stan en Lio. In juni 2016 mocht de zanger al zijn derde kleinkind verwelkomen en in 2018 was het weer prijs. “Ik ben voor de vierde keer grootvader geworden”, glunderde de zanger toen. “Carmen is bevallen van een meisje, Ella. Ze heeft nog een tweeling, Stan en Lio, en een dochter, Noa. Het zijn echt allemaal schatjes. Ik kruis hun verjaardagen aan in mijn agenda en op die dagen neem ik geen optredens aan. Eén keer per week komen de oudste drie kleinkinderen bij ons. Ik geniet daarvan, maar ik ben ook blij als ze ’s avonds weer naar huis gaan.”

