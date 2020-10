Jo Vally viert 62ste verjaardag weer op het podium na zomer vol tegenslagen: "Marc Van Ranst gaf me gelijk” Silke Denissen

11 oktober 2020

19u27 2 Showbizz Z’n agenda oogde nog nooit zo leeg, maar gelukkig kon Jo Vally zaterdagavond toch één keer feesten om z'n 62ste verjaardag - nu maandag - te vieren. Al heeft hij verder niet veel reden om de vlaggetjes uit te hangen, want deze zomer volgden de tegenslagen elkaar op. “Ik heb Marc Van Ranst opgebeld, en die gaf me gelijk."

Maandag wordt hij 62. En dat feest werd herleid tot welgeteld één concert. Jo Vally toverde deze zomer met vele duizenden euro’s zijn tuin om tot corona-proof festivalpark maar zag die plannen na één show gedwarsboomd. En ook het lichtpuntje, zijn jaarlijkse verjaardagstour, doofde gisteren na één concert. Morgen viert de zanger zijn verjaardag met een lege agenda, maar zijn enige show werd er wel eentje om te koesteren... “We zijn tot één uur ‘s nachts blijven napraten, toen moésten we buiten. Het was een fantastische avond, echt perfect." Het optreden heeft duidelijk deugd gedaan. Geen wonder ook. Al maandenlang lijdt de evenementensector onder de coronacrisis. Het ene na het andere optreden wordt afgelast, en wanneer er wel iets kan doorgaan, moet er met strenge regels rekening gehouden worden. “Evident was het niet om de juiste zaal voor het verjaardagsconcert te vinden”, geeft Jo toe. “Maar het is traditie, dit doen we elk jaar. Ik heb er dan ook heel erg naar toegeleefd." Dit concert moést er dus komen. Niet alleen voor Jo, maar ook voor z'n fans. “Je voelt dat de mensen bang zijn om buiten te komen. Dan bellen ze: ‘Het gaat toch door? Je bent toch zeker? Anders wachten we nog een beetje.’ En ja, dat merk je ook aan de ticketverkoop. De mensen die staan te springen om naar een evenement te gaan, kopen natuurlijk onmiddellijk. Maar de rest wacht af, tot zelfs een week voor het concert, om toch maar zekerheid te hebben dat het doorgaat. Kijk: het is terecht dat je iedereen aanspoort om voorzichtig te zijn, maar je moet ook aan de mensen zélf denken. Je volledig opsluiten lijkt me ook geen goede remedie."

Openluchtconcerten

Geen wonder dus dat Jo deze zomer een reeks openluchtconcerten organiseerde. “Deze zomer was heel onze agenda leeggemaakt”, legt hij uit. “En ik dacht: ‘We gaan toch niet de hele zomer thuiszitten?’" De tuin van z'n bureau in Meise bleek de perfecte locatie. Wat palmbomen en zand, een tropische sfeer en - belangrijk - toelating van de burgemeester om acht openluchtconcerten te geven. Uiteindelijk werd dat er slechts één. “Drie dagen na dat eerste optreden kreeg ik telefoon van de burgemeester: alle evenementen in Meise werden afgelast omdat er in de buurt corona was opgedoken. ‘t Was gedaan." Gelukkig kon Jo voor een viertal concerten in een naburige gemeente terecht, maar er blijft een wrange nasmaak. “Kijk: gezondheid gaat voor alles, maar nadien zijn de regels weer aangepast. Bovendien heb ik Marc Van Ranst aan de lijn gehad en hem alles uitgelegd. ‘Het is niet omdat de burgemeesters nu de opdracht hebben gekregen om zelf te beslissen, dat ze meteen alle evenementen moeten stilleggen’, zei hij. ‘Je moet dat evenement per evenement bekijken.’ Persoonlijk vind ik dat ze te vlug hebben gezegd: alles moet dicht. Maar bon, we hebben het opgelost en dat is voor de fans het belangrijkste”, voegt Jo eraan toe.

Als ze de evenementen opnieuw platleggen, dan denk ik dat het gedaan is. Jo Vally

Eind goed, al goed, zou je zeggen, maar corona gooide voor een derde - en vierde - keer deze zomer roet in het eten van Jo. Niet alleen werden de fanreizen naar Rhodos en Thailand geschrapt, ook een nieuw project kwam op de helling te staan. “We wilden iets doen met het feit dat ik al meer dan 40 jaar bezig ben en meer dan 400 nummers heb opgenomen", klinkt het. “Mijn levenswerk, dus. Het stak goed in elkaar: met wat theater en een speciaal decor. Alles erop en eraan. Maar de dag voor de try-out kreeg ik telefoon van de gemeente: alles ging in lockdown, het mocht niet doorgaan. Is dat een financiële domper? Natuurlijk, ja. Het is erg geweest. Maar we hebben het geluk dat we door de jaren heen een buffertje hebben opgebouwd hebben en dat we tegen een stoot kunnen. Maar dat kan natuurlijk niet blijven duren." Jo is dan ook teleurgesteld in de overheid. “Wij hebben totaal geen steun gekregen. Eén keer kregen we 3.000 euro, omdat we konden bewijzen dat het vennootschap onder de crisis leed. Da’s mooi. Beter dan niets. Maar voor de rest was het ‘tirez votre plan’. En als dat blijft duren en er geen optredens zijn, dan moet je aan je spaarcenten zitten. Anders kan je niet overleven.” Hij houdt z'n hart dan ook vast voor een eventuele nieuwe lockdown: “Als ze de evenementen opnieuw platleggen, dan denk ik dat het gedaan is.”

Grote droom

Gelukkig houdt Jo de moed erin. Niet in het minst omdat hij maandag een nieuw levensjaar begint. “Twee jaar geleden werd ik zestig, en dat was voor mij de verschrikkelijkste dag van m’n leven", bezweert hij ons. “Met vijftig had ik totaal geen problemen, want ik dacht: als ik honderd wil worden, zit ik nu in de helft. Maar die zes ervoor ... Ik kreeg brieven in de bus waarop stond dat ik gratis met de trein en tram mocht rijden. Jezus. Ik heb me toen echt even opgesloten”, lacht hij. “Nu hoop ik vooral dat ik nog zo lang mogelijk mag werken en doen wat ik graag doe. Op een podium staan - zingen - dat is mijn leven.” Al koestert Jo nog één grote droom: “Ik zou zo graag eens meedoen aan ‘Liefde voor Muziek’! Dat zegt iedereen waarschijnlijk, maar m'n fans begrijpen niet hoe het kan dat ik nog niet geselecteerd ben. ‘Je bent echt ondergewaardeerd’, zeggen ze. Maar kijk: Willy Sommers heeft ook lang moeten ‘zagen’ en nu mag hij meedoen. Er is dan toch nog hoop."

